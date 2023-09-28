日野自動車は２８日、本社に隣接する日野工場（東京都日野市）の一部を三井不動産に売却したと発表した。譲渡に伴う利益は約５００億円。日野自は昨年３月のエンジン不正で業績が悪化しており、遊休資産を資金化し財務基盤を安定させる。

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