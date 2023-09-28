日立製作所は２８日、同社とホンダが出資する自動車部品メーカー、日立アステモ（東京）の資本構成を変更する手続きが、当初予定の９月中から１０～１２月中にずれ込むと発表した。関係当局の許認可手続きが一部の国で完了していないため。産業革新機構（ＪＩＣ）傘下の事業再編ファンド「ＪＩＣキャピタル」から２０％の出資を受け入れるなど、条件面の変更はない。