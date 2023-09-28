東北電、女川原発再稼働を来年５月に延期
2023年09月28日14時13分
東北電力は２８日、女川原発２号機（宮城県）について、再稼働の前提となる安全対策工事の完了時期を１１月から、２０２４年２月に延期すると発表した。原子炉建屋などで電線管を耐火材でラッピングするなどの工事工程を見直したことが主な要因。完工時期の延期は６回目で、再稼働時期は２４年５月ごろを目指す。
東北電、女川原発再稼働を来年５月に延期
2023年09月28日14時13分
東北電力は２８日、女川原発２号機（宮城県）について、再稼働の前提となる安全対策工事の完了時期を１１月から、２０２４年２月に延期すると発表した。原子炉建屋などで電線管を耐火材でラッピングするなどの工事工程を見直したことが主な要因。完工時期の延期は６回目で、再稼働時期は２４年５月ごろを目指す。
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