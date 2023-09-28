住民投票求める署名開始 五輪招致賛否で市民団体―札幌市
2023年09月28日11時50分
札幌市が目指す冬季五輪・パラリンピック招致を巡り、市民団体は２８日、賛否を問う住民投票条例の制定を求める直接請求の署名活動を開始した。期間は１１月２７日までの２カ月間。直接請求には有権者の５０分の１以上の署名が必要で、札幌市では約３万４０００筆となる。
住民投票求める署名開始 五輪招致賛否で市民団体―札幌市
2023年09月28日11時50分
札幌市が目指す冬季五輪・パラリンピック招致を巡り、市民団体は２８日、賛否を問う住民投票条例の制定を求める直接請求の署名活動を開始した。期間は１１月２７日までの２カ月間。直接請求には有権者の５０分の１以上の署名が必要で、札幌市では約３万４０００筆となる。
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