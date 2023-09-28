マネックス証、新ＮＩＳＡ売買手数料無料化 新規顧客へサービス拡充
2023年09月28日11時19分
マネックス証券は２８日、来年から始まる新たな少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）口座で扱う国内株など全商品の売買手数料を無料化すると発表した。ネット証券最大手ＳＢＩ証券が国内株手数料ゼロを打ち出す中、新たな投資家が参入しやすいＮＩＳＡ口座でのサービスを充実させる。
マネックス証、新ＮＩＳＡ売買手数料無料化 新規顧客へサービス…
2023年09月28日11時19分
マネックス証券は２８日、来年から始まる新たな少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）口座で扱う国内株など全商品の売買手数料を無料化すると発表した。ネット証券最大手ＳＢＩ証券が国内株手数料ゼロを打ち出す中、新たな投資家が参入しやすいＮＩＳＡ口座でのサービスを充実させる。
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