▽レッドソックス・吉田 レイズ戦に６番指名打者で出場し、２打数無安打、１三振。七回に代打を送られた。打率２割８分７厘。



米大リーグ・談話

▽メッツ・千賀 マーリンズとのダブルヘッダー第２試合に先発し、５回を投げて２本塁打を含む３安打２失点、８奪三振、３四球。勝敗はつかず、１２勝７敗のまま。防御率２．９８。

▽カブス・鈴木 ブレーブス戦に５番右翼で出場して４打数無安打、１四球、１三振。打率２割８分２厘。（時事）