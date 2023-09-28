２７日の日本選手 米大リーグ
2023年09月28日11時38分
▽レッドソックス・吉田 レイズ戦に６番指名打者で出場し、２打数無安打、１三振。七回に代打を送られた。打率２割８分７厘。
▽メッツ・千賀 マーリンズとのダブルヘッダー第２試合に先発し、５回を投げて２本塁打を含む３安打２失点、８奪三振、３四球。勝敗はつかず、１２勝７敗のまま。防御率２．９８。
▽カブス・鈴木 ブレーブス戦に５番右翼で出場して４打数無安打、１四球、１三振。打率２割８分２厘。（時事）
２７日の日本選手 米大リーグ
2023年09月28日11時38分
▽レッドソックス・吉田 レイズ戦に６番指名打者で出場し、２打数無安打、１三振。七回に代打を送られた。打率２割８分７厘。
▽メッツ・千賀 マーリンズとのダブルヘッダー第２試合に先発し、５回を投げて２本塁打を含む３安打２失点、８奪三振、３四球。勝敗はつかず、１２勝７敗のまま。防御率２．９８。
▽カブス・鈴木 ブレーブス戦に５番右翼で出場して４打数無安打、１四球、１三振。打率２割８分２厘。（時事）
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