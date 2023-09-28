主な日本選手の成績（２７日） 欧州サッカー
2023年09月28日09時15分
【イタリア】
▽鎌田（ラツィオ） トリノ戦でベンチ入りしたが、出番はなかった。２―０。（時事）
主な日本選手の成績（２７日） 欧州サッカー
2023年09月28日09時15分
【イタリア】
▽鎌田（ラツィオ） トリノ戦でベンチ入りしたが、出番はなかった。２―０。（時事）
関連記事
こんな記事も
スポーツ総合
巨人の松田、今季限りで引退 強打と堅守の４０歳―プロ野球(09/28 10:53)
２７日の日本選手 米大リーグ(09/28 10:42)
米国、メキシコと対戦 サッカーＵ２２代表(09/28 09:42)
主な日本選手の成績（２７日） 欧州サッカー(09/28 09:15)
千賀、１３勝目懸け先発 米大リーグ(09/28 09:15)
下川、不可欠な存在に ３試合連続メンバー入り―ラグビーＷ杯(09/28 09:02)
ロシア参加を不支持 スウェーデン協会が声明―サッカー(09/28 07:57)
ナミビア、初白星ならず ラグビーＷ杯(09/28 07:55)
ウルグアイ、後半に底力 ラグビーＷ杯(09/28 07:50)
遠藤航がアシスト 欧州サッカー(09/28 07:46)
ラグビーＷ杯・談話(09/28 07:44)
ウルグアイが初勝利 ナミビアに逆転勝ち―ラグビーＷ杯(09/28 07:29)
橋本「うまく調整したい」 三輪は左肩に不安―世界体操(09/28 06:54)
巨人・松田が現役引退 ソフトバンクで日本一７度貢献―プロ野球(09/28 00:52)
ポーランド、３６年夏季五輪招致へ(09/28 00:38)
西武・松井監督が続投へ 後藤オーナー、山川は「残念」(09/27 23:35)
オリックスが最多観客動員 プロ野球(09/27 23:35)
プロ野球・ひとこと(09/27 23:35)
和田、連敗ストップに貢献 プロ野球・ロッテ(09/27 23:05)
吉村、来季につながる白星 プロ野球・ヤクルト(09/27 22:59)
松元、意地の金 アジア大会・競泳(09/27 22:58)
アジア大会・談話(09/27 22:56)
２０歳谷川、生き生き 「ポスト大橋」先輩の意地―アジア大会・競泳(09/27 22:54)
ＤｅＮＡ、ＣＳ進出へ足踏み プロ野球(09/27 22:47)
佐藤龍、痛くても決勝打 プロ野球・西武(09/27 22:44)
山崎福、待ち焦がれた１０勝目 強力投手陣で存在感―プロ野球・オリックス(09/27 22:43)
青木、松元が金メダル アジア大会・競泳(09/27 22:39)
競泳の青木、松元が金メダル 女子ケイリンの佐藤ら優勝―アジア大会(09/27 22:35)
青木と鈴木、ともに笑顔 １００平で日本勢ワンツー―アジア大会・競泳(09/27 22:29)
益田が７００試合登板 プロ野球・ロッテ(09/27 22:20)