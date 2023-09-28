円相場、１４９円４９～５０銭 ２８日午前９時現在
2023年09月28日09時06分
２８日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１４９円４９～５０銭と、前日（１４９円０２～０３銭）に比べ４７銭の円安・ドル高となった。
円相場、１４９円４９～５０銭 ２８日午前９時現在
2023年09月28日09時06分
２８日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１４９円４９～５０銭と、前日（１４９円０２～０３銭）に比べ４７銭の円安・ドル高となった。
こんな記事も
経済用語
経済
東京株、６００円超安 株価指数先物に売り(09/28 12:54)
円下落、１４９円半ば １１カ月ぶり安値―東京市場(09/28 12:46)
１００社以上で事前調整疑い 企業向け保険カルテル―損保大手(09/28 12:20)
円相場、１４９円４２～４３銭 ２８日正午現在(09/28 12:10)
長期金利、０．７５０％に上昇 １０年ぶり高水準(09/28 12:06)
５５８円安の３万１８１３円０１銭 ２８日午前の平均株価(09/28 11:41)
対中国水産輸出、７割減 処理水受けた禁輸影響か―ホタテ落ち込み・８月貿易統計(09/28 11:28)
ゲーム子会社社長が来春退任 グループ社長の十時氏が暫定ＣＥＯ―ソニー(09/28 11:20)
マネックス証、新ＮＩＳＡ売買手数料無料化 新規顧客へサービス拡充(09/28 11:19)
スマホ通信圏接近し座礁 海図なしで航海計画変更―モーリシャス沖重油流出・運輸安全委(09/28 10:55)
闇バイト情報、あすから削除対象 ＡＩ検索も導入―警察庁(09/28 10:13)
物流２４年問題で緊急対策表明へ 岸田首相、トラック事業者と対話(09/28 10:05)
円相場、１４９円４９～５０銭 ２８日午前９時現在(09/28 09:06)
新ＶＲ普及機、１０月発売 生成ＡＩ対応も視野―米メタ(09/28 08:37)
認知症対策、共生と予防 新たな「国家プロジェクト」に―政府(09/28 07:07)
少子化対策拡充へ財源焦点 ２４年度予算の議論開始―財政審(09/28 07:06)
処分場選び、難しさ浮き彫り 政府の責任、一段と重く―核のごみ(09/28 07:05)
スシロー「１００円皿」限定復活(09/27 22:11)
三菱自、中国生産撤退へ ガソリン車低迷、合弁先と詰めの協議(09/27 21:24)
東洋建設、ＴＯＢ新提案検討へ特別委 受け入れ是非、年内答申(09/27 21:09)
社名から「造船」外れる 日立造船、８１年ぶり名称変更(09/27 20:15)
岸田首相「持続的賃上げへ減税」 国内投資も支援、成長還元―新資本主義会議(09/27 20:09)
ソフトバンク、１０月３日から新プラン ＰａｙＰａｙポイントを還元(09/27 19:39)
グリコ、アスリート向け健康アプリ開発 栄養の重要性啓発(09/27 19:15)
Ｊフロント、旧ソニープラザ株を売却(09/27 19:11)
「ガリバー」株を一部売却 ビッグモーター、９億円確保(09/27 19:03)
ホンダ、本社建て替えへ ３０年度完成「環境に優しく」(09/27 18:45)
核ごみ処分、調査受け入れず 観光、水産への風評懸念―「分断深めたくない」・長崎県対馬市長(09/27 18:37)
手取り減防止、企業に助成金 「年収の壁」対策、１０月から―政府(09/27 18:31)
ＳＢＩ新生銀、２８日に上場廃止 公的資金返済、協議本格化へ(09/27 18:25)
ビジネスワイヤ
PR TIMES