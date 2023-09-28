生成ＡＩ、対話アプリに 眼鏡型端末にも搭載―米メタ
2023年09月28日08時32分
【シリコンバレー時事】米メタ（旧フェイスブック）は２７日、メッセンジャーなどの対話アプリを通じ、生成人工知能（ＡＩ）「メタＡＩ」の試験提供を近く米国で始めると発表した。入力された指示に基づき、情報検索や画像生成を行う。十億人規模の利用者を誇る傘下アプリに加え、新たに発売するスマートグラス（眼鏡型端末）にも搭載。顧客基盤を強化する。
生成ＡＩ、対話アプリに 眼鏡型端末にも搭載―米メタ
2023年09月28日08時32分
【シリコンバレー時事】米メタ（旧フェイスブック）は２７日、メッセンジャーなどの対話アプリを通じ、生成人工知能（ＡＩ）「メタＡＩ」の試験提供を近く米国で始めると発表した。入力された指示に基づき、情報検索や画像生成を行う。十億人規模の利用者を誇る傘下アプリに加え、新たに発売するスマートグラス（眼鏡型端末）にも搭載。顧客基盤を強化する。
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