首相動静（９月２８日）
2023年09月28日09時31分
午前７時３４分、公邸発。
午前７時５２分、東京・平和島の運送会社「浅井」着。視察。従業員らと意見交換。斉藤鉄夫国土交通相、矢田稚子首相補佐官同行。
午前８時４６分から同５０分まで、報道各社のインタビュー。同５１分、同所発。
午前９時１４分、官邸着。
首相動静（９月２８日）
2023年09月28日09時31分
午前７時３４分、公邸発。
午前７時５２分、東京・平和島の運送会社「浅井」着。視察。従業員らと意見交換。斉藤鉄夫国土交通相、矢田稚子首相補佐官同行。
午前８時４６分から同５０分まで、報道各社のインタビュー。同５１分、同所発。
午前９時１４分、官邸着。
こんな記事も
政治用語
政治
中小の賃上げ支援策提言へ 公明(09/28 12:46)
麻生氏「がん」発言は事実誤認 公明幹部(09/28 12:13)
北朝鮮核開発「容認できず」 松野官房長官(09/28 11:51)
連合、岸田首相に大会出席要請(09/28 11:51)
自見担当相「沖縄の負担軽減重要」 玉城知事と会談、就任後初訪問(09/28 11:51)
住民投票求める署名開始 五輪招致賛否で市民団体―札幌市(09/28 11:50)
物流２４年問題で緊急対策表明へ 岸田首相、トラック事業者と対話(09/28 10:05)
首相動静（９月２８日）(09/28 09:31)
地域活性化、企業誘致に活路 「核ごみ調査」交付金頼らず―長崎・対馬(09/28 07:35)
認知症対策、共生と予防 新たな「国家プロジェクト」に―政府(09/28 07:07)
自民の大阪「刷新」不発 候補公募も次々再任(09/28 07:05)
首相動静（９月２７日）(09/27 22:19)
秋本議員起訴、官房長官「遺憾」 立民幹部、議員辞職要求(09/27 19:46)
立民代表、解散「来月にも」 全国幹事長会議で準備指示(09/27 19:39)
中国総領事「新潟の魚おいしい」 政権は水産物禁輸措置(09/27 19:21)
三石久江氏死去 元参院議員(09/27 19:11)
認知症、身寄りない人支援 新薬の普及促進―岸田首相・対策会議初会合(09/27 18:55)
維新、大阪で重複立候補禁止案 馬場氏「比例１２００万目標」―衆院選(09/27 18:55)
核ごみ処分、調査受け入れず 観光、水産への風評懸念―「分断深めたくない」・長崎県対馬市長(09/27 18:37)
駐日韓国大使、来年にも新たな共同宣言 「国境ない日韓関係を」―頭越しの「米朝取引」警戒(09/27 18:07)
岸田首相、米軍司令官と連携確認(09/27 17:39)
政府、核ごみ処分「理解深める」 長崎県対馬市長の反対表明で(09/27 17:21)
自民議連、補正２０兆円規模を(09/27 17:09)
野党６党、早急な国会召集要求 物価・マイナなど４本柱(09/27 17:01)
水俣病判決「適切に対応」 官房長官(09/27 16:59)
沖縄知事対応「コメント控える」 松野官房長官(09/27 16:45)
トップに日本人、来秋設立 戦闘機開発の日英伊機関(09/27 16:11)
京都６区で公認取り消し 参政党(09/27 16:11)
岸田首相、麻生・茂木氏らと会食(09/27 16:05)
岸田首相、連合大会出席を調整 自民現職では１６年ぶり(09/27 15:46)