【１面トップ】

〔朝日〕全原告 水俣病と認める 国などに賠償命令 救済法対象外の１２８人 大阪地裁判決▽断罪された国の姿勢

〔毎日〕救済法対象外 水俣病認定 国などに賠償命令 大阪地裁「全原告が水銀摂取」

〔読売〕水俣病 原告全１２８人認定 地域・年齢 救済法より拡大 大阪地裁判決 国などに賠償命令

〔日経〕１００社超で事前調整か 損保４社、企業保険巡り 金融庁に報告へ

〔産経〕秋本議員 受託収賄で起訴 東京地検 ７２００万円、コロナ詐欺も 洋上風力汚職 日風開前社長は贈賄罪

〔東京〕対馬、核ごみ調査受け入れず 危険性・風評被害懸念 市長「市民の分断深めたくない」 最終処分場選定▽続く迷走 核燃サイクルも破綻

【共通ニュース】

◆年収の壁「１０６万円」保険料軽減 政府決定 対策企業に助成金

◆沖縄知事「辺野古承認は困難」 国交相、近く「指示」へ

◆米当局、アマゾンを提訴 「通販サイトで競争阻害」

◆中国ハッカー 日本攻撃 警察庁特定、非難声明

◆韓国野党代表の逮捕状請求棄却 地裁

◆バイデン氏 スト参加 現職大統領初 自動車労組に連帯訴え

◆高橋元理事「一切の証言拒否」 五輪汚職 証人出廷で１時間半

◆ＮＨＫ、新規起用せず ジャニーズタレント 紅白も（続）