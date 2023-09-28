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２８日の朝刊（都内最終版）☆１

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２８日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年09月28日07時18分

【１面トップ】
〔朝日〕全原告　水俣病と認める　国などに賠償命令　救済法対象外の１２８人　大阪地裁判決▽断罪された国の姿勢
〔毎日〕救済法対象外　水俣病認定　国などに賠償命令　大阪地裁「全原告が水銀摂取」
〔読売〕水俣病　原告全１２８人認定　地域・年齢　救済法より拡大　大阪地裁判決　国などに賠償命令
〔日経〕１００社超で事前調整か　損保４社、企業保険巡り　金融庁に報告へ
〔産経〕秋本議員　受託収賄で起訴　東京地検　７２００万円、コロナ詐欺も　洋上風力汚職　日風開前社長は贈賄罪
〔東京〕対馬、核ごみ調査受け入れず　危険性・風評被害懸念　市長「市民の分断深めたくない」　最終処分場選定▽続く迷走　核燃サイクルも破綻
【共通ニュース】
◆年収の壁「１０６万円」保険料軽減　政府決定　対策企業に助成金
◆沖縄知事「辺野古承認は困難」　国交相、近く「指示」へ
◆米当局、アマゾンを提訴　「通販サイトで競争阻害」
◆中国ハッカー　日本攻撃　警察庁特定、非難声明
◆韓国野党代表の逮捕状請求棄却　地裁
◆バイデン氏　スト参加　現職大統領初　自動車労組に連帯訴え
◆高橋元理事「一切の証言拒否」　五輪汚職　証人出廷で１時間半
◆ＮＨＫ、新規起用せず　ジャニーズタレント　紅白も（続）

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