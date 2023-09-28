【ニューヨーク時事】２７日のニューヨーク商品取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場は、供給不足に対する警戒感が一段と強まり、大幅続伸した。米国産標準油種ＷＴＩの終値は前日比３．２９ドル高の１バレル＝９３．６８ドル。一時は９４ドル台と昨年８月以来、約１年１カ月ぶりの高値を付けた。