カリフォルニア州アーバイン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- リンクシス® - 家庭と小規模オフィスにおけるコネクティビティの象徴的な企業 は、指示書の中で、新コグニティブ™セキュリティ機能を発表しました。これは、新たにリリースされたデザイナーシリーズを年末まで補完するものです。コグニティブ・セキュリティ技術は、まもなく発表されるアイコンシリーズにおいて今年後半にリリースされる予定です。

Image of one white WiFi node, one grey WiFi node and one black WiFi node placed in a zig-zag formation (Photo: Business Wire)