【ニューヨーク時事】２７日のニューヨーク株式相場は、米長期金利の上昇が一服し、小動きとなった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時４５分現在、前日終値比１７．１８ドル高の３万３６３６．０６ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は７７．１４ポイント高の１万３１４０．７５。