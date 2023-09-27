益田が７００試合登板 プロ野球・ロッテ
2023年09月27日22時20分
ロッテの益田直也投手は２７日、日本ハム２４回戦（エスコ）の九回に登板し、通算７００試合登板を達成した。プロ野球１８人目。初登板は２０１２年３月３０日の楽天１回戦（Ｋスタ）の七回。
益田が７００試合登板 プロ野球・ロッテ
2023年09月27日22時20分
ロッテの益田直也投手は２７日、日本ハム２４回戦（エスコ）の九回に登板し、通算７００試合登板を達成した。プロ野球１８人目。初登板は２０１２年３月３０日の楽天１回戦（Ｋスタ）の七回。
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