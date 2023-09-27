ヤクルトが快勝。一回、山田が先制二塁打。四回はサンタナが２ランで勝ち越し、五回にもサンタナの２点右前打などで３点。八回にも４点を加えて突き放した。吉村は６回３失点で粘って４勝目。ＤｅＮＡは投手陣が次々と打ち込まれた。