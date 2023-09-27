西武は１点を追う五回にマキノンの左前打で追い付き、八回に佐藤龍の三塁打で勝ち越した。４番手の平井が４勝目。クリスキーは７セーブ目。楽天は連勝が３でストップ。好投した則本を打線が援護できず、最後は渡辺翔が打たれた。