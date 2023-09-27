ロッテが連敗止める プロ野球・日本ハム―ロッテ
2023年09月27日21時09分
ロッテが連敗を７で止めた。１点を追う三回にブロッソーの犠飛で同点。五回に和田の２点右前打と石川慎の中前打で３点を勝ち越した。カスティーヨが６回１失点で３勝目。日本ハムは打線が精彩を欠き、２年連続の最下位が確定した。
ロッテが連敗止める プロ野球・日本ハム―ロッテ
2023年09月27日21時09分
ロッテが連敗を７で止めた。１点を追う三回にブロッソーの犠飛で同点。五回に和田の２点右前打と石川慎の中前打で３点を勝ち越した。カスティーヨが６回１失点で３勝目。日本ハムは打線が精彩を欠き、２年連続の最下位が確定した。
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