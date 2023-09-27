立民代表、解散「来月にも」 全国幹事長会議で準備指示
2023年09月27日19時39分
立憲民主党は２７日、全国幹事長・選対責任者会議をオンラインで開いた。泉健太代表は「衆院解散・総選挙の可能性も十分ある。来月、再来月辺りに予想される」と強調。地方組織に対して準備の加速を指示した。
立民代表、解散「来月にも」 全国幹事長会議で準備指示
2023年09月27日19時39分
立憲民主党は２７日、全国幹事長・選対責任者会議をオンラインで開いた。泉健太代表は「衆院解散・総選挙の可能性も十分ある。来月、再来月辺りに予想される」と強調。地方組織に対して準備の加速を指示した。
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