森脇が右上腕手術 プロ野球・西武
2023年09月27日19時25分
西武は２７日、森脇亮介投手が右上腕動脈閉塞症に対する上腕動脈パッチ形成術を８月に受けたと発表した。実戦復帰まで８～１０カ月を要する見込み。今季は３１試合に登板し、２勝１敗３セーブ、防御率１．９５。７月１４日に出場選手登録を外れていた。
森脇が右上腕手術 プロ野球・西武
2023年09月27日19時25分
西武は２７日、森脇亮介投手が右上腕動脈閉塞症に対する上腕動脈パッチ形成術を８月に受けたと発表した。実戦復帰まで８～１０カ月を要する見込み。今季は３１試合に登板し、２勝１敗３セーブ、防御率１．９５。７月１４日に出場選手登録を外れていた。
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