Ｊフロント、旧ソニープラザ株を売却
2023年09月27日19時11分
大丸松坂屋百貨店を傘下に持つＪ・フロントリテイリングは２７日、輸入雑貨店「ＰＬＡＺＡ（プラザ、旧ソニープラザ）」を運営する持ち分法適用会社スタイリングライフ・ホールディングス（ＳＬＨ、東京）の全保有株を売却したと発表した。Ｊフロントは「不動産業など非小売り分野の事業拡大の一環」としている。
Ｊフロント、旧ソニープラザ株を売却
2023年09月27日19時11分
大丸松坂屋百貨店を傘下に持つＪ・フロントリテイリングは２７日、輸入雑貨店「ＰＬＡＺＡ（プラザ、旧ソニープラザ）」を運営する持ち分法適用会社スタイリングライフ・ホールディングス（ＳＬＨ、東京）の全保有株を売却したと発表した。Ｊフロントは「不動産業など非小売り分野の事業拡大の一環」としている。
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