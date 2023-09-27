大丸松坂屋百貨店を傘下に持つＪ・フロントリテイリングは２７日、輸入雑貨店「ＰＬＡＺＡ（プラザ、旧ソニープラザ）」を運営する持ち分法適用会社スタイリングライフ・ホールディングス（ＳＬＨ、東京）の全保有株を売却したと発表した。Ｊフロントは「不動産業など非小売り分野の事業拡大の一環」としている。