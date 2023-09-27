日本、混合団体で連覇 アジア大会・柔道
2023年09月27日19時06分
柔道は２７日、混合団体が行われ、日本は決勝でウズベキスタンを４―０で下し２連覇した。準々決勝でネパール、準決勝で韓国をそれぞれ４―０で退けた。 （時事）
日本、混合団体で連覇 アジア大会・柔道
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