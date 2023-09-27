磯井 正美氏（いそい・まさみ＝漆芸家、人間国宝）２０日、腎不全のため死去、９７歳。高松市出身。葬儀は近親者で済ませた。



北村昭斎さん死去 漆芸作家、人間国宝

父で漆芸家の如真氏に師事。父が創案した「点彫り」を応用し、にじんだ色合いが生まれる「往復彫り」を編み出すなど表現の幅を広げた。「蒟醤（きんま）」と呼ばれる香川漆器の技法に多大な影響を与えたとして、８５年に人間国宝に認定された。