ＳＢＩ新生銀、２８日に上場廃止 公的資金返済、協議本格化へ
2023年09月27日18時25分
ＳＢＩ新生銀行の株式は２７日、前日比３２円安の２７６６円で最後の取引を終えた。２８日付で上場廃止となる。上場廃止は、約３５００億円に上る公的資金の返済方法の選択肢を広げるのが狙い。同行と親会社のＳＢＩホールディングス（ＨＤ）は今後、国との協議を本格化し、２０２５年６月末までに具体的な返済方法の合意を目指す。
ＳＢＩ新生銀、２８日に上場廃止 公的資金返済、協議本格化へ
2023年09月27日18時25分
ＳＢＩ新生銀行の株式は２７日、前日比３２円安の２７６６円で最後の取引を終えた。２８日付で上場廃止となる。上場廃止は、約３５００億円に上る公的資金の返済方法の選択肢を広げるのが狙い。同行と親会社のＳＢＩホールディングス（ＨＤ）は今後、国との協議を本格化し、２０２５年６月末までに具体的な返済方法の合意を目指す。
こんな記事も
経済用語
経済
岸田首相「持続的賃上げへ減税」 国内投資も支援、成長還元―新資本主義会議(09/27 18:47)
ホンダ、本社建て替えへ ３０年度完成「環境に優しく」(09/27 18:45)
核ごみ処分、調査受け入れず 観光、水産への風評懸念―「分断深めたくない」・長崎県対馬市長(09/27 18:37)
手取り減防止、企業に助成金 「年収の壁」対策、１０月から―政府(09/27 18:31)
日立造船がカナデビアに社名変更 来年１０月１日から(09/27 18:30)
東洋建設、大株主のＴＯＢ新提案検討で特別委 １２月下旬までの答申要請(09/27 18:27)
ＳＢＩ新生銀、２８日に上場廃止 公的資金返済、協議本格化へ(09/27 18:25)
ネット「必須業務化」歓迎 予算拡大せず―稲葉ＮＨＫ会長(09/27 18:20)
トヨタ、「ウーブン」を完全子会社化 豊田会長が保有株売却(09/27 18:11)
ＣＯ２、初の海外貯留 マレーシア石油会社と覚書―経産省(09/27 18:00)
〔新規公開〕くすりの窓口、１０月４日に東証グロース上場(09/27 17:52)
円下落、１４９円台前半 東京市場(09/27 17:38)
円相場、１４９円０２～０３銭 ２７日午後５時現在(09/27 17:06)
ルノー・日産、共同購買を解消 三菱自も、資本関係見直しで(09/27 16:47)
民間平均給与、２２年は４５８万円 伸び率２．７％、２年連続増―国税庁(09/27 16:44)
コクヨ、社員向けに生成ＡＩ実験場 リスキリング成果生かす(09/27 16:35)
ガソリン、１８０円５０銭 補助金拡充で３週連続下落―「１７５円」岩手・北海道達成(09/27 16:10)
５６円高の３万２３７１円９０銭 ２７日の平均株価(09/27 15:16)
東宝、公取委調査は「事実」 ＴＯＨＯシネマズで(09/27 15:00)
ミネベア会長、東芝買収参画「微力だが役に立ちたい」(09/27 14:23)
積水ハウス、アップサイクル壁面材を共同開発 処理難の塩ビ壁紙活用(09/27 14:08)
現代自、新ＥＶ予約開始 １１月発売、４００万円から(09/27 12:48)
円相場、１４８円９８～９８銭 ２７日正午現在(09/27 12:08)
東京株、一時３万２０００円割れ １カ月ぶり、米株安引き継ぐ(09/27 12:08)
１５１円安の３万２１６３円７１銭 ２７日午前の平均株価(09/27 11:42)
大規模緩和、柔軟化望ましい 物価目標判断、来年初の見方も―日銀７月会合(09/27 11:09)
円相場、１４９円０４～０４銭 ２７日午前９時現在(09/27 09:07)
ＡＶＩＬＥＮ、きょうグロース上場 ＡＩソフトウエア開発(09/27 07:11)
オカムラ食品工業、きょうスタンダード上場 サーモンの養殖販売(09/27 07:10)
物流２４年問題、広がる企業連携 出荷情報デジタル化、共同輸送―日用品や製紙業界(09/27 07:07)
ビジネスワイヤ
PR TIMES