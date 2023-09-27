オリックスの山崎颯一郎投手は２７日、大阪市内の病院で左腸腰筋の筋損傷と診断され、出場選手登録を外れた。球団によると、左股関節付近に違和感を覚えていた。

山崎颯は今季、チームトップの５３試合に登板し、１勝１敗９セーブ、２７ホールド、防御率２．０８の成績でリーグ３連覇に貢献。２６日の西武戦（京セラ）では九回に１死しか取れずに降板し、６失点を喫した。