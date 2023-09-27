２７日午後２時２０分ごろ、静岡県富士宮市の富士脳障害研究所付属病院で、「入院患者が刺された」と病院関係者から１１０番があった。県警富士宮署によると、７０代の男が入院患者２人を刃物で刺した後、自らも刺した。３人とも死亡が確認された。



民家で７４歳住人刺され死亡 親族か、男は自殺

病院側からは「男が家族を刺した後に自分を刺した」との通報もあり、県警が詳しい経緯を調べている。