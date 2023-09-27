パ・リーグ公示（２７日） プロ野球
2023年09月27日16時30分
【出場選手登録】▽オリックス・横山楓投手、漆原大晟投手▽西武・増田達至投手▽日本ハム・谷内亮太内野手
【同抹消】▽オリックス・斎藤響介投手、山田修義投手、山崎颯一郎投手▽西武・蛭間拓哉外野手▽日本ハム・ポンセ投手（再登録は１０月７日以降）
パ・リーグ公示（２７日） プロ野球
2023年09月27日16時30分
【出場選手登録】▽オリックス・横山楓投手、漆原大晟投手▽西武・増田達至投手▽日本ハム・谷内亮太内野手
【同抹消】▽オリックス・斎藤響介投手、山田修義投手、山崎颯一郎投手▽西武・蛭間拓哉外野手▽日本ハム・ポンセ投手（再登録は１０月７日以降）
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