セ・リーグ公示（２７日） プロ野球
2023年09月27日16時27分
【出場選手登録】▽ヤクルト・吉村貢司郎投手▽阪神・西純矢投手、富田蓮投手
【同抹消】▽阪神・西勇輝投手、村上頌樹投手▽中日・涌井秀章投手（再登録は１０月７日以降）
セ・リーグ公示（２７日） プロ野球
2023年09月27日16時27分
【出場選手登録】▽ヤクルト・吉村貢司郎投手▽阪神・西純矢投手、富田蓮投手
【同抹消】▽阪神・西勇輝投手、村上頌樹投手▽中日・涌井秀章投手（再登録は１０月７日以降）
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