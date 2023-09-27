学校トイレ、洋式６８％に 健康配慮で増加―文科省
2023年09月27日15時48分
文部科学省は２７日、全国の公立小中学校のトイレに占める洋式の割合が９月１日時点で６８．３％だったと発表した。２０２０年の前回調査より１１．３ポイント増えた。都道府県別では、富山が８６．５％で最も高く、山口が４７．２％で最も低かった。
学校のトイレが和式の場合、慣れていない児童が利用を控えるケースがあり、健康上の配慮から洋式に切り替える自治体が増えているという。
学校トイレ、洋式６８％に 健康配慮で増加―文科省
2023年09月27日15時48分
文部科学省は２７日、全国の公立小中学校のトイレに占める洋式の割合が９月１日時点で６８．３％だったと発表した。２０２０年の前回調査より１１．３ポイント増えた。都道府県別では、富山が８６．５％で最も高く、山口が４７．２％で最も低かった。
学校のトイレが和式の場合、慣れていない児童が利用を控えるケースがあり、健康上の配慮から洋式に切り替える自治体が増えているという。
関連記事
こんな記事も
社会用語
社会
手取り減防止、企業に助成金 「年収の壁」対策、１０月から―政府(09/27 18:31)
磯井正美氏死去 漆芸家、人間国宝(09/27 18:26)
性別変更、手術要件で弁論 申立人側「人権侵害」訴え―年内にも憲法判断へ・最高裁(09/27 18:17)
認知症、身寄りない人支援 新薬の普及促進―首相出席の対策会議初会合(09/27 18:07)
原告全員を水俣病認定 救済漏れ、国などに賠償命令―特措法対象外でも罹患・大阪地裁(09/27 18:03)
袴田さん再審、来月２７日 ３者協議で決定―静岡地裁(09/27 17:57)
ジャニーズ新規起用、当面見送り 年末紅白でも検討―ＮＨＫ(09/27 17:47)
オンラインカジノ決済業者逮捕 海外送金、数百億円か―賭博ほう助容疑、警視庁など初摘発(09/27 17:40)
空き家狙い、ベトナム籍３人逮捕 １１都県で１８０軒か―神奈川県警など(09/27 17:30)
市民襲撃、改めて関与否定 工藤会トップ「聞いたことない」―福岡高裁(09/27 17:15)
病院で患者２人刺され死亡 刃物の７０代男は自殺―静岡(09/27 17:05)
御嶽山噴火９年で追悼式 犠牲者の冥福祈る―長野(09/27 16:50)
民間平均給与、２２年は４５８万円 伸び率２．７％、２年連続増―国税庁(09/27 16:44)
宮下農相の自民支部、受注会社から寄付(09/27 16:21)
秋本議員、受託収賄で起訴 賄賂７２００万円に増額―コロナ給付金詐取も・東京地検(09/27 16:16)
「ほう助」に着目、初の立件 賭け金追い、取り締まり強化へ―オンラインカジノ・警視庁(09/27 15:56)
学校トイレ、洋式６８％に 健康配慮で増加―文科省(09/27 15:48)
認知症新薬、価格算定を開始 年内にも決定、財政圧迫懸念も―中医協(09/27 15:18)
プール熱、過去１０年で最多 大阪・福岡で警報レベル―感染研(09/27 15:11)
核ごみ処分、調査受け入れず 「観光、水産への風評懸念」―長崎県対馬市長(09/27 15:07)
沖縄知事「期限までの承認困難」 辺野古移設の勧告に(09/27 13:08)
高橋元理事「一切の証言拒否」 大広元役員の公判に出廷―五輪汚職・東京地裁(09/27 12:14)
元警部に懲役１３年 女性３人に暴行―千葉地裁(09/27 11:55)
ＴＯＨＯシネマズが改善計画 配給会社「圧力」、公取委に提出(09/27 10:44)
フィリピン総領事らが「七宝焼」製作体験 愛知県あま市〔地域〕(09/27 10:24)
えびす様、海を渡る 兵庫県西宮市〔地域〕(09/27 10:21)
ビッグモーターの店舗捜索 街路樹損壊容疑―山口県警(09/27 09:41)
宮城、福島で震度３(09/27 07:44)
秋本議員、詐欺容疑で立件へ コロナ給付金を不正受給―千葉県議の会社が申請・東京地検(09/27 07:11)
イランや処理水、対立の構図 ＩＡＥＡ事務局長、多難の２期目(09/27 07:08)