沖縄知事「期限までの承認困難」 辺野古移設の勧告に
2023年09月27日13時08分
米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古移設工事を巡り、玉城デニー知事は２７日、軟弱地盤改良に伴う設計変更について「期限までに承認することは困難だ」との文書を斉藤鉄夫国土交通相に送付した。斉藤氏は設計変更申請を承認するよう勧告し、２７日までに回答するよう県に求めていた。
玉城氏は文書で、４日に県側敗訴が確定した最高裁判決を精査し、県民や学者から寄せられた意見の分析が必要だとした。
沖縄知事「期限までの承認困難」 辺野古移設の勧告に
2023年09月27日13時08分
米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古移設工事を巡り、玉城デニー知事は２７日、軟弱地盤改良に伴う設計変更について「期限までに承認することは困難だ」との文書を斉藤鉄夫国土交通相に送付した。斉藤氏は設計変更申請を承認するよう勧告し、２７日までに回答するよう県に求めていた。
玉城氏は文書で、４日に県側敗訴が確定した最高裁判決を精査し、県民や学者から寄せられた意見の分析が必要だとした。
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