１５１円安の３万２１６３円７１銭 ２７日午前の平均株価
2023年09月27日11時42分
２７日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２１６３円７１銭と前日終値比１５１円３４銭安で終わった。出来高は概算で６億６０００万株。
１５１円安の３万２１６３円７１銭 ２７日午前の平均株価
2023年09月27日11時42分
２７日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２１６３円７１銭と前日終値比１５１円３４銭安で終わった。出来高は概算で６億６０００万株。
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