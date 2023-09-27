新十両に日翔志 大相撲九州場所
2023年09月27日09時56分
日本相撲協会は２７日、大相撲九州場所（１１月１２日初日、福岡国際センター）の番付編成会議を開き、日大出身の日翔志（２６）＝本名沢田日登志、東京都出身、追手風部屋＝の新十両昇進を決めた。再十両は、元幕内の英乃海（３４）＝岩崎拓也、東京、木瀬＝、勇磨（２５）＝中尾勇磨、大阪、阿武松＝の２人。
新十両に日翔志 大相撲九州場所
2023年09月27日09時56分
日本相撲協会は２７日、大相撲九州場所（１１月１２日初日、福岡国際センター）の番付編成会議を開き、日大出身の日翔志（２６）＝本名沢田日登志、東京都出身、追手風部屋＝の新十両昇進を決めた。再十両は、元幕内の英乃海（３４）＝岩崎拓也、東京、木瀬＝、勇磨（２５）＝中尾勇磨、大阪、阿武松＝の２人。
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