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オンラインカジノ決済代行業者逮捕　常習賭博ほう助容疑、初摘発…

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オンラインカジノ決済代行業者逮捕　常習賭博ほう助容疑、初摘発―警視庁

2023年09月27日09時48分

警視庁本部＝東京都千代田区

警視庁本部＝東京都千代田区

　海外で運営されるオンラインカジノへの日本の賭博客の資金決済を手助けしたとして、警視庁保安課は２７日までに、常習賭博ほう助容疑で、会社役員の前田由顕容疑者（４２）＝沖縄県宮古島市＝ら２人を逮捕した。オンラインカジノ決済代行業者を同容疑で摘発するのは初めて。

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