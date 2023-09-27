カブスの鈴木、２点三塁打 米大リーグ
2023年09月27日09時22分
【アトランタ時事】米大リーグは２６日、各地で行われ、カブスの鈴木はブレーブス戦に５番右翼で出場し、三回に２点三塁打を放った。二回の第１打席は左前打。
レッドソックスの吉田はレイズ戦に４番左翼で出場。
カブスの鈴木、２点三塁打 米大リーグ
2023年09月27日09時22分
【アトランタ時事】米大リーグは２６日、各地で行われ、カブスの鈴木はブレーブス戦に５番右翼で出場し、三回に２点三塁打を放った。二回の第１打席は左前打。
レッドソックスの吉田はレイズ戦に４番左翼で出場。
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