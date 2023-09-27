西岡は３８位 男子テニス世界ランク
2023年09月27日08時57分
男子テニスの最新世界ランキングが２５日付で発表され、西岡良仁（ミキハウス）は前週の４６位から３８位に浮上した。錦織圭（ユニクロ）は３５３位。綿貫陽介（フリー）は７７位、ダニエル太郎（エイブル）は９６位となった。１位はノバク・ジョコビッチ（セルビア）。 （時事）
西岡は３８位 男子テニス世界ランク
2023年09月27日08時57分
男子テニスの最新世界ランキングが２５日付で発表され、西岡良仁（ミキハウス）は前週の４６位から３８位に浮上した。錦織圭（ユニクロ）は３５３位。綿貫陽介（フリー）は７７位、ダニエル太郎（エイブル）は９６位となった。１位はノバク・ジョコビッチ（セルビア）。 （時事）
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