サウジが２０２４年世界環境デーを主催＝国連環境計画〔ＢＷ〕
2023年09月27日08時17分
【ビジネスワイヤ】国連環境計画（ＵＮＥＰ）は、サウジアラビアが２０２４年世界環境デーを主催することを発表した。ＵＮＥＰは、同国の国内、地域、国際的な先駆的事業や、環境保護に対する意識向上・行動促進の主導的取り組みを紹介する。
【注】この記事はビジネスワイヤ提供。英語原文はｗｗｗ．ｂｕｓｉｎｅｓｓｗｉｒｅ．ｃｏｍへ。
サウジが２０２４年世界環境デーを主催＝国連環境計画〔ＢＷ〕
2023年09月27日08時17分
【ビジネスワイヤ】国連環境計画（ＵＮＥＰ）は、サウジアラビアが２０２４年世界環境デーを主催することを発表した。ＵＮＥＰは、同国の国内、地域、国際的な先駆的事業や、環境保護に対する意識向上・行動促進の主導的取り組みを紹介する。
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