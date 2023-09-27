【ビジネスワイヤ】国連環境計画（ＵＮＥＰ）は、サウジアラビアが２０２４年世界環境デーを主催することを発表した。ＵＮＥＰは、同国の国内、地域、国際的な先駆的事業や、環境保護に対する意識向上・行動促進の主導的取り組みを紹介する。

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