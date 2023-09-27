宮城、福島で震度３
2023年09月27日07時44分
２７日午前７時２１分ごろ、福島県沖を震源とする地震があり、宮城県石巻市や福島市などで震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約５０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．８と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝石巻市、福島市
震度２＝仙台市、福島県双葉町、岩手県一関市、山形県米沢市、栃木県那須町。
宮城、福島で震度３
2023年09月27日07時44分
２７日午前７時２１分ごろ、福島県沖を震源とする地震があり、宮城県石巻市や福島市などで震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約５０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．８と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝石巻市、福島市
震度２＝仙台市、福島県双葉町、岩手県一関市、山形県米沢市、栃木県那須町。
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