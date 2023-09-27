女性３人の自宅に侵入し性的暴行を加えたなどとして、強制性交などの罪に問われた元千葉県警警部、岡田誠被告（４６）の判決が２７日、千葉地裁であり、品川しのぶ裁判長は懲役１３年（求刑懲役１７年）を言い渡した。