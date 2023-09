ドイツ・ヘルツォーゲンアウラハ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 世界的スポーツ企業のプーマは、「Voices Of A RE:GENERATION 」イニシアチブの範囲を欧州・米国以外にも広げ、インドのサステナブルファッション支持者であるアイシュワリヤー・シャルマをプロジェクトに迎え入れたと発表しました。

Global sports company PUMA has expanded the regional reach of its Voices of a RE:GENERATION initiative beyond Europe and the US and added Indian sustainable fashion advocate Aishwarya Sharma to the project.