【ロンドン時事】陸上女子２００メートルで２０１５、１７年と世界選手権２連覇したダフネ・スキッパース（３１）＝オランダ＝が２６日、現役引退を表明した。自身のＳＮＳで「レースはここで終わる。後悔のない旅だった」と記した。１６年リオデジャネイロ五輪では同種目で銀メダルを獲得した。