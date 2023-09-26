西岡は準優勝 男子テニス
2023年09月26日22時41分
男子テニスの珠海選手権は２６日、中国の珠海で行われ、シングルス決勝で西岡良仁（ミキハウス）はカレン・ハチャノフ（ロシア）に６―７、１―６で敗れた。ツアー通算３勝目はならなかった。 （時事）
西岡は準優勝 男子テニス
2023年09月26日22時41分
男子テニスの珠海選手権は２６日、中国の珠海で行われ、シングルス決勝で西岡良仁（ミキハウス）はカレン・ハチャノフ（ロシア）に６―７、１―６で敗れた。ツアー通算３勝目はならなかった。 （時事）
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