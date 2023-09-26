セーリングは２６日、各種目が行われ、混合４７０級で岡田奎樹（トヨタ自動車東日本）吉岡美帆（ベネッセ）組が金メダルを確定させた。日本連盟によると、大会組織委員会の意向で最終成績は２７日に発表される。 （時事）