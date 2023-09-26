◇銅取れてよかった

冨田若春（コマツ＝柔道） 銅メダルが取れたのはよかった。動き自体は悪くなかった。大きい相手と戦った時にパワーで負けないように練習したい。

◇落ち着いていこうと

本多灯（イトマン東京＝競泳） 落ち着いていこうと思った。本当にいい調子でこられていると思うので、いい流れをもっと大きなものにして（最後の種目も）１位を取って終えたい。

◇練習不足

瀬戸大也（ＣＨＡＲＩＳ＆Ｃｏ．＝競泳） とにかく一秒でも速く必死に泳いだ。ラスト５０は練習不足。このコンディションで積極的にいけた。メダルもいい色に少しなったのはよかった。（時事）