【ロンドン時事】２６日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、持ち高調整の売買となる中を１ドル＝１４８円台後半でもみ合った。米長期金利の上昇を受けて一時１４９円台前半まで下落する場面もあった。正午現在は１４８円８４～９４銭と、前日午後４時比０４銭の円高・ドル安。