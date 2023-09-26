ＤｅＮＡが投手戦を制した。三回に大田の左翼線二塁打で１点を先制。東は要所を締め、８回無失点でリーグトップの１６勝目。ウェンデルケンが来日初セーブ。巨人は山崎伊が８回１失点と好投したが、打線が２試合連続の無得点に終わった。