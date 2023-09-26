青森県八戸市の駅弁老舗「吉田屋」の弁当を食べた人が食中毒になった問題で、八戸市保健所は２６日、食中毒による患者は２６都道県の３９４人に拡大したと発表した。



青森・駅弁老舗、食中毒と断定 ２１都県２７０人に症状―黄色ブドウ球菌検出、営業禁止に・保健所

市保健所はこれまで患者数を２１都県の２７０人と公表していたが、新たに北海道や岩手、愛知、徳島、熊本各県でも確認された。