柔道は２６日、男女計５階級が行われ、女子７８キロ級の高山莉加（三井住友海上）は決勝で馬振昭（中国）に敗れ、銀メダルだった。

同７８キロ超級の冨田若春（コマツ）は３位。男子１００キロ級のウルフ・アロン（パーク２４）、男子１００キロ超級の太田彪雅（旭化成）は３位決定戦で敗れた。男子９０キロ級の田嶋剛希（パーク２４）は２回戦敗退。

個人戦を終え、日本の金メダルは女子３個、男子１個だった。 （時事）