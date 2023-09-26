体操は２６日、男子個人総合が行われ、北園丈琉（徳州会）が６種目合計８７．３２点で銀メダルを獲得した。この種目での日本勢のメダルは５大会連続。川上翔平（同）は４位だった。８９．２９９点をマークした張博恒（中国）が金メダル。 （時事）