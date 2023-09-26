円、１４８円台後半 ロンドン外為
2023年09月26日17時36分
【ロンドン時事】２６日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利の上昇を受けて１ドル＝１４９円台前半まで下落した後、鈴木俊一財務相による円安けん制発言が一部報道で伝わり、１４８円台後半に値を戻した。午前９時現在は１４８円８２～９２銭と、前日午後４時比０６銭の円高・ドル安。
円、１４８円台後半 ロンドン外為
2023年09月26日17時36分
【ロンドン時事】２６日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利の上昇を受けて１ドル＝１４９円台前半まで下落した後、鈴木俊一財務相による円安けん制発言が一部報道で伝わり、１４８円台後半に値を戻した。午前９時現在は１４８円８２～９２銭と、前日午後４時比０６銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル