２７日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
2023年09月26日17時35分
▽日本ハム・上原―ロッテ・カスティーヨ（エスコンフィールド）
▽西武・渡辺―楽天・則本（ベルーナドーム）
▽オリックス・山崎福―ソフトバンク・スチュワート（京セラドーム大阪）
２７日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
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